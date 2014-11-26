США не подтвердили встречу Байдена и Зеленского на полях высокой недели ГА ООН

Карин Жан-Пьер не смогла раскрыть график лидера Белого дома.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока что не может анонсировать встречу лидера США с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На данный момент я не могу подтвердить никакие детали, относящиеся к [высокой] неделе ГА ООН. Мы сможем предоставить больше информации позже. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября. Дипломат также примет участие в некоторых мероприятиях, организованных на полях Генассамблеи ООН. Эти встречи включают линии линии БРИКС, "Большой двадцатки", Группы друзей в защиту Устава ООН.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now