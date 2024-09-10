Байден намерен смотреть дебаты Трампа и Харрис

Карин Жан-Пьер сообщила о том, что глав США будет следить за мероприятиям из Нью-Йорка.

Американский президент Джо Байден будет смотреть телевизионные дебаты кандидатов на высший государственный пост республиканца Дональда Трампа и представительница от Демократической партии Камалы Харрис. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что лидер США будет в момент проведения мероприятия находиться в Нью-Йорке. Спикер не стала уточнять информацию о том, общался ли Байден со своим вице-президентом США относительно дебатов.

Президент будет смотреть дебаты. Он с нетерпением ждет, я не буду предварять или подтверждать какие-либо разговоры между президентом и вице-президентом. Мне больше нечего сказать, но он будет смотреть Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что публичные дебаты двух кандидатов в президенты США состоятся 10 сентября на площадке телекомпании ABC в городе Филадельфия штата Пенсильвании.

Белый дом не стал сообщать, посетит ли Байден судебное разбирательство над сыном.

Фото и видео: YouTube / Defense Now