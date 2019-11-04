Белый дом не стал сообщать, посетит ли Байден судебное разбирательство над сыном

Карин Жан-Пьер призвала обращаться за комментариями по вопросу к пресс-службе Хантера Байдена.

Американская администрации при президенте Джо Байдене не стала уточнять, намерен ли глава государства посетить суд в Лос-Анджелесе штата Калифорния, который пятого сентября начнет рассмотрение по существу уголовного дела о неуплате налогов на сумму не менее 1,4 миллионов долларов его сыном Хантером Байденом. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Хантер - частное лицо, как вы все знаете. Поэтому, когда речь заходит о каких-либо его собственных правовых аспектах, я, конечно же, направляю вас к его представителям. Я также хочу сказать, что президент и первая леди любят своего сына. Они гордятся его стойкостью и силой, и они поддерживают его. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее планировалось, что судебное разбирательство начнется в июне 2024 года. Судебная инстанция таким образом удовлетворило требование представителей Хантера Байдена отложить начало процесса.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now