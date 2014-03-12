Белый дом обеспокоен нападением на морпехов США в Турции

Карин Жан-Пьер прокомментировала нападение на военнослужащих США в Измире.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обеспокоена нападением на военнослужащих США с корабля USS Wasp в Измире. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала на то, что за дополнительной информацией о произошедшем следует обращаться в Пентагон.

Безусловно, мы обеспокоены нападением, которое мы видели <...>, и рады слышать, что они [морпехи] сейчас в безопасности и вернулись на USS Wasp. Мы признательны турецкой полиции за принятые меры. Это серьезное дело, и мы призовем виновных к ответственности. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Союз молодежи Турции (СМТ) уведомил общественность о том, что провел акцию против одного из военнослужащих США, который прибыл на корабле USS Wasp, стоящем на якоре в морском порту Измира. Активисты распространили в социальных сетях видео нападения на иностранца. На кадрах видно, как несколько человек окружили американского военнослужащего, один из нападающих надел на голову потерпевшего мешок белого цвета.

США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now