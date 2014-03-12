Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию в Полтаве.

В американской администрации при президенте Джо Байдене подтвердили информацию о том, что нет никаких изменений в политике Вашингтона, касающейся нанесения Вооруженными силами Украины ударов вглубь российской территории западным оружием. Соответствующие сведения на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне огласила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала СМИ перспективы смены политического курса властей США в связи с поражением российскими ракетами "Искандер-М" учебно-тренировочного центра войск связи армии киевского режима, расположенного в городе Полтава.

Что касается нашей политики, <...> то ничего не изменилось. Нет никакого изменения политики, о котором я могла бы говорить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница Белого дома также не стала уточнять местным корреспондентам, возможны ли встречи руководителей администрации США Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках общеполитической дискуссии, проводимой на предстоящей 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Белый дом утверждает, что Байден ничего не знал о бизнесе своего сына.

Фото и видео: YouTube / Defense Now