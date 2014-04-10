Белый дом утверждает, что Байден ничего не знал о бизнесе своего сына

Карин Жан-Пьер отреагировала на статью в The New York Times.

Американский президент Джо Байден не был в курсе и никак не участвовал в предпринимательской деятельности своего сына Хантера. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала недавний материал издания The New York Times (NYT) о том, что Хантер Байден якобы ранее обращался к американскому послу в Италии для оказания помощи для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил.

Я просто сообщу то, что уже говорила, что президент никогда не вел дел со своим сыном и не знал об этом, а за подробностями вы должны обратиться к личным представителям Хантера Байдена. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Как сообщили авторы NYT, в тот период, когда Джо Байден находился на должности вице-президента США, его сын написал как минимум одно письмо послу США, попросив дипломата о содействии прибыльному "геотермальному проекту" Burisma в области Тоскана. Хантер Байден желал, чтобы ему помогли устроить рабочую встречу между главой итальянского региона с представителем украинской фирмы.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television