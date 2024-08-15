Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что венесуэльский президент Николас Мадуро должен признать победу на выборах главы государства кандидата от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница при этом отказалась на текущий момент считать Гонсалеса победителем президентских выборов.
Большинству венесуэльского народа, США и растущему числу стран совершенно ясно, что Национальный избирательный совет Венесуэлы не предоставил полные данные о подсчете голосов, поскольку они показали бы, что победу одержал Эдмундо.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме призвали власти Каракаса начать конструктивный, всеобъемлющий диалог в духе доброй воли с местной оппозицией. По версии Карин Жан-Пьер, это поможет южноамериканской республике восстановить демократические нормы мирным путем, согласно конституции и избирательному законодательству.
Белый дом отрицает причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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