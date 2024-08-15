Карин Жан-Пьер не стала официально называть Эдмундо Гонсалеса Уррутиа президентом Венесуэлы.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что венесуэльский президент Николас Мадуро должен признать победу на выборах главы государства кандидата от крайне правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница при этом отказалась на текущий момент считать Гонсалеса победителем президентских выборов.

Большинству венесуэльского народа, США и растущему числу стран совершенно ясно, что Национальный избирательный совет Венесуэлы не предоставил полные данные о подсчете голосов, поскольку они показали бы, что победу одержал Эдмундо. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме призвали власти Каракаса начать конструктивный, всеобъемлющий диалог в духе доброй воли с местной оппозицией. По версии Карин Жан-Пьер, это поможет южноамериканской республике восстановить демократические нормы мирным путем, согласно конституции и избирательному законодательству.

Белый дом отрицает причастность США к подготовке атаки ВСУ на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television