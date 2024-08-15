Карин Жан-Пьер прокомментировал вылазку Украины в российский регион.

В американской администрации при президенте Джо Байдене утверждают, что не участвовали в планировании и подготовке вылазки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Такой информацией поделилась на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница также прокомментировала слова лидера США, сказанные им 13 августа, о том, что вылазка армии киевского режима в российский регион создает "настоящую дилемму" для руководства в Москве.

Мне больше нечего сказать. Я скажу только, что мы определенно не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции. Я думаю, это предельно понятно. Не думаю, что мне надо пояснять, что сказал президент. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Американская администрация не может подтвердить сведения о том, что ВСУ использовали переданные США вооружения для осуществления атаки на Курскую область. Карин Жан-Пьер заметила, что политика властей не изменилась. В Вашингтоне призвали СМИ обращаться к киевскому режиму, чтобы именно он говорил о собственных военных операциях в регионе конфликта. Карин Жан-Пьер также отказалась обозначить СМИ отношение администрации США к наступательным действиям ВСУ.

Белый дом не знал о планах ФРГ выдать ордер на арест украинца по делу о "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television