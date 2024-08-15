Белый дом не знал о планах ФРГ выдать ордер на арест украинца по делу о "Северных потоках"

Карин Жан-Пьер прокомментировал действия Германии по расследованию взрыва на трубопроводах в Балтийском море.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не была заранее осведомлена о намерениях немецких властей выдать ордер на арест украинского гражданина по делу о подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Такой информацией поделилась на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы не знали об этом и не выступали в поддержку этого. Мы не были об этом осведомлены. Но мы осуждаем эту очевидную диверсию <...>. Мы осудили ее в то время. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что иностранная газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit уведомила читателей в Германии о том, что Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу. Мужчина подозревается в причастности к подрыву "Северных потоков". В последнее время, по сведениям СМИ, он проживал на территории Польши. Согласно имеющимся данным, сейчас фигурант расследования скрылся. Местная прокуратура якобы также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Среди злоумышленников есть женщина.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television