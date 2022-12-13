США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

Джон Кирби оценил ситуацию на Украине.

Американские власти не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия на территории Белоруссии. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CBS News сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что Вашингтон по-прежнему не видит каких-либо намерений Москвы использовать свой стратегический арсенал вооружения в рамках украинского кризиса, так как военные не изменили боеготовность собственных сил сдерживания.

Мы не видим каких-либо признаков, что он выполнил свое обещание или направил ядерное оружие. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что днем 25 марта, в субботу, российский лидер Владимир Путин объявил о том, что Москва и Минск договорились не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. Речь идет о том, что власти США делают аналогичные действия на протяжении десятилетий в странах-союзниках.

США не исключили применения дополнительных мер защиты военных в Сирии.

Фото и видео: YouTube / CBS News

