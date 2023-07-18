Джон Кирби рассказал о позиции Вашингтона после отказа от реализации черноморской инициативы.

США не намерены блокировать Черное море после непродления зерновой сделки. Соответствующими данными с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Чиновник прокомментировал вопрос возможного установления морской блокады в акватории региона из-за непродления зерновой инициативы.

Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит? Нет, этот вариант не рассматривается на данный момент. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В США Джон Кирби перечислил причины медленного контрнаступления армии ВСУ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television