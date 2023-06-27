В Белом доме оценили российскую оборону в зоне проведения специальной военной операции.

Российские Вооруженные силы в течение продолжительного времени создавали на территории СВО систему оборонительных линий, что в настоящее время оказывает замедляющий эффект на продвижение Вооруженных сил Украины в рамках их контрнаступления. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 26 июня сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Сам президент Украины Зеленский на прошлой неделе публично заявил, что в некоторых районах контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем ему хотелось бы. Он главнокомандующий. Вы знаете, он должен принимать эти решения, и он должен отдавать эти приказы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил, что что российские силы активно укрепляли свои оборонительные возможности в последнее время. На некоторых участках данные конструкции имеют три уровня защиты. При этом они простираются на значительные расстояния. Джон Кирби уточнил, что любой студент, изучающий военную историю, знает тот факт, что наиболее сильной формой войны является оборона. Именно поэтому сейчас армия киевского режима "натыкается на российскую оборону".

Белый дом заявил, что США не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television