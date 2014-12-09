Белый дом заявил, что США не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер"

Джон Кирби не знает, находится ли Евгений Пригожин в Минске или нет.

Американские власти считают ситуацию вокруг российской частной военной компании "Вагнер" внутренним делом России, поэтому не намерены в нее вмешиваться. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 26 июня сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что администрация не вступала в контакт с белорусским правительством в отношении данной ситуации.

Мы ясно заявили всем союзникам и партнерам, что США не были и не будут вовлечены в эти события, а также что мы считаем их внутренним делом России. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям добавил, что Вашингтону неизвестны детали достигнутых с участием президента республики Александра Лукашенко договоренностей. Он также не имеет сведений о том, действительно ли Евгений Пригожин уже сейчас находится в Минске. Власти США добавили, что не участвовали в сделке, поэтому не знают ее условий.

Белый дом назвал рутинными консультации пятерки СБ ООН по ядерным вопросам в Каире.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television