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Белый дом назвал рутинными консультации пятерки СБ ООН по ядерным вопросам в Каире

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Джон Кирби рассказал о том, что мероприятие проводилось на рабочем уровне.

Американская администрация при президенте Джо Байдене назвала рутинными консультации стран "пятерки" (постоянных членов) в Совете Безопасности ООН по ядерным вопросам, организованной в Каире. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 24 июня местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что указанные мероприятия в Египте не являлись прологом к более масштабному диалогу с Россией.

Это рутинный давно идущий диалог. Мы на этот раз просто выступали в качестве председателя. Но могу сказать, это диалог на рабочем уровне, он не являлся прологом к более широким переговорам относительно каких-либо договоренностей.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 13-14 июня в Каире страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне вопрос сокращения стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

Белый дом отказался комментировать сведения о причастности Байдена к бизнесу сына.


Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, каир, сб оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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