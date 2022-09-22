Белый дом назвал рутинными консультации пятерки СБ ООН по ядерным вопросам в Каире

Джон Кирби рассказал о том, что мероприятие проводилось на рабочем уровне.

Американская администрация при президенте Джо Байдене назвала рутинными консультации стран "пятерки" (постоянных членов) в Совете Безопасности ООН по ядерным вопросам, организованной в Каире. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне от 24 июня местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что указанные мероприятия в Египте не являлись прологом к более масштабному диалогу с Россией.

Это рутинный давно идущий диалог. Мы на этот раз просто выступали в качестве председателя. Но могу сказать, это диалог на рабочем уровне, он не являлся прологом к более широким переговорам относительно каких-либо договоренностей. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 13-14 июня в Каире страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне вопрос сокращения стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

Белый дом отказался комментировать сведения о причастности Байдена к бизнесу сына.



Фото и видео: YouTube / CNBC Television