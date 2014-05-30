Джон Кирби не стал говорить о Хантере Байдене и обвинениях в адрес его отца.

Американская администрация при президенте До Байдене отказалась комментировать журналистам получение местным комитетом по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США информации об электронной переписке сына президента Джо Байдена Хантера. Из документов следует, что политик мог принимать участие в бизнесе своего сына, а также оказывать влияние на деловых партнеров. На регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заметил, что не будет оценивать эти сведения.

Нет, и я не буду комментировать это. Если вы собираетесь задавать мне вопросы на эту тему, я не отвечаю на них. <...> Я не буду говорить на эту тему, стоя здесь, просто не буду. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 22 июня комитет по доходам и расходам нижней палаты американского законодательного органа сообщил о том, что 30 июля 2017 года Хантер Байден направил китайскому предпринимателю Генри Чжао сообщение. В нем говорилось о том, что он вместе с отцом хотят понять, почему не выполнены обязательства. Хантер Байден добавил, что Джо Байден находился в тот момент вместе с ним.

Белый дом не стал говорить об обеспокоенности США ходом контрнаступления Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television