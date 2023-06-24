Белый дом не стал говорить об обеспокоенности США ходом контрнаступления Украины

Джон Кирби рассказал о военных поставках для ВСУ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби отказался уточнить журналистам, обеспокоены ли американские власти ходом контрнаступления Вооруженных сил Украины. В рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне чиновник пояснил, что администрация сосредоточила свое внимание на военных поставках киевскому режиму.

Мы сосредоточены на обеспечении того, чтобы украинские вооруженные силы имели все необходимое для успеха. Война непредсказуема. Я, разумеется, не буду говорить об украинских наступательных операциях, им лучше самим это делать. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Дон Кирби счел, что лучшим вариантом для всех сторон будет принять тот факт, что боевые действия могут быть непредсказуемы, а имеющиеся военные планы могут идти не так, как ожидалось.

Белый дом не может подтвердить заявление Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television