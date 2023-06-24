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Белый дом не может подтвердить заявление Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

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Джон Кирби рассказал о ситуации на Запорожской АЭС.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не могут подтвердить или опровергнуть заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может готовить теракт на территории Запорожской атомной электростанции с выбором радиации в окружающую среду. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 23 июня сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник добавил журналистам, что в настоящее время власти США не фиксируют повышения уровня радиации в районе ЗАЭС. Джон Кирби напомнил, что Вашингтон способен отслеживать некоторые датчики радиации, которые находятся вокруг режимного объекта. Однако пока что опасность не выявлена.

В Белом доме заявили, что США не рассматривают Индию как противовес Китаю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, владимир зеленский, джон кирби, запорожская аэс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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