В Белом доме заявили, что США не рассматривают Индию как противовес Китаю

Джон Кирби рассказал о контактах с Нью-Дели и Пекином.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не рассматривают визит в Вашингтон премьер-министра Индии Нарендры Моди в качестве противовеса китайским властям. Соответствующее мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Этот визит не касался Китая. У Индии также есть проблемы с Китаем....Но визит не являлся чем-то подобным использованию Индии в противовес Китаю. Индия - суверенная, независимая страна со своей внешней политикой Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сейчас в Вашингтоне полагают, что смогут сохранить каналы связи с Китаем открытыми, несмотря на критику Джо Байдена в адрес руководства в Пекине. Чиновник пояснил, что власти США хотят убедиться в том, что линии с КНР остаются открытыми, а дипломаты все чаще общаются с Пекином в направлении продвижения отношений.

Белый дом заявил, что США не обсуждают с Тегераном сделку по иранской ядерной программе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television