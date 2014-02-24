Белый дом заявил, что США не обсуждают с Тегераном сделку по иранской ядерной программе

Джон Кирби рассказал о темах, которые США обсуждают с властями Ирана.

Вашингтон не занимается дипломатическим урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также в настоящее время не обсуждает с Тегераном сделку. Об этом иностранным журналистам вторник на брифинге напом нил местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник уточнил, что обстановка не говорит о том, что президент Джо Байен отказывается от обязательств страны по решению проблемы в регионе Ближнего Востока. Политик готов идти дипломатическим путем, это это будет возможно.

Что касается их ядерных амбиций, президент [США Джо] Байден <...> четко дал понять, что мы не позволим Ирану достичь ядерно-оружейного потенциала. Он предпочел бы, чтобы мы могли добиться такого результата дипломатическими методами. Но в данный момент дипломатия в этом вопросе не рассматривается. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По мнению Джона Кирби, лидер Белого дома хочет быть уверенным в том, что исход в виде обладающего ядерным оружием Ирана невозможен". Вашингтон действительно ведет переговоры с Тегераном, однако они не касаются сделки, а задержанных в Иране американских граждан.

В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State