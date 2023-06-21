В США выразили надежду, что зерновая сделка будет продлена

Джон Кирби оценил слова Сергея Вершинина.

Американская администрация надеется на то, что зерновая сделка будет продлена.Поэтому власти США намерены оказывать ООН и Турции поддержку в этой связи. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге в Госдепе с иностранными журналистами сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник прокомментировал обстановку, сложившуюся вокруг черноморской инициативы. Эксперт прокомментировал слова заместителя российского министра по иностранным делам Сергея Вершинина. Ранее дипломат заметил, что Москва ведет дело к тому, чтобы не выполняемые договоренности в рамках зерновой сделки завершились 18 июля..

Мы очень надеемся, что она будет продлена. Мы будем продолжать поддерживать ООН и президента Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По мнению Джон Кирби, мир получает выгоду от этой черноморской зерновой инициативы. В связи с этим у США вызывают глубокое сожаление, слова согласно которым Россия сигнализирует о том, что продления зерновой сделки, возможно, не будет.

В США заявили, что хотят улучшения отношений с Индией и расширения ВТС не из-за России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State