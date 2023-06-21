В США заявили, что хотят улучшения отношений с Индией и расширения ВТС не из-за России

Джон Кирби оценил контакты между Вашингтоном и Нью-Дели.

Американские власти при президенте Джо Байдене стремятся к расширению и улучшению отношений с Индией, в том числе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС). Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с иностранными журналистами в Госдепе США сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник счел отношения с Нью-Дели самодостаточными, не усматривающими противовес развитию связей с Москвой.

Все, что могу вам сказать, что я уже говорил ранее, заключается в следующем: мы видели в последние годы, особенно при администрации Байдена, что военно-техническое сотрудничество между нашими двумя странами улучшилось. И мы добиваемся <...> углубления и расширения этого, ищем благоприятные возможности, чтобы усовершенствовать военно-техническое сотрудничество между Индией и США. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник заметил, что этот государственный визит не касается России, так как Вашингтон пытается улучшить двусторонние контакты с Нью-Дели. Власти страны считают этот вопрос важным для национальных интересов. Джон Кирби подтвердил, что , что Вашингтон ожидает по итогам визита индийского лидера осязаемых результатов в сфере ВТС, но отказался приводить детали.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State