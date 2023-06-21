США призвали Индию покупать у России нефть в пределах ценового потолка Запада

Джон Кирби рассказал о важности сохранить механизм лимита цен.

Американская администрация при президенте Джо Байдене рассчитывает на то, что Индия будет приобретать у России нефть в пределах ценового потолка на это энергетическое сырье, установленного странами коллективного Запада. Такое мнение в рамках выступления перед иностранными журналистами на площадке Госдепа США высказал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник прокомментировал прессе приобретение Нью-Дели российского топлива у Москвы.

И мы, разумеется, надеемся, что в случае с Индией они продолжат покупать нефть в пределах потолка. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби признал тот факт, что речь идет о правительственных решениях, которые предстоит принимать самой Индии. В США якобы не говорят суверенным государствам о том, как им выстраивать свои двусторонние отношения с другими участниками геополитической арены. Однако власти Вашингтона выражают надежду на то, что Нью-Дели продолжит покупать нефть в пределах указанного лимита, так как этот западный механизм важен и "имеет воздействие" в плане обеспечения стабильного предложения на мировом рынке, а также не позволяет "Путину наживаться на таких поставках".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State