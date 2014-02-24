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Белый дом считает, что переговоры о мире на Украине должны начинаться с плана Киева

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Джон Кирби рассказал о том, что важно обращать внимание на "Формулу мира".

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что любого рода мирные переговоры по ситуации украинскому кризису должны начинаться хотя бы с обсуждения представленного президентом Владимиром Зеленским его плана, "формулы мира" из 10 пунктов. Такое мнение журналистам там огласил в Вашингтоне на брифинге местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник провел  мероприятие для для иностранных журналистов по государственному визиту в США премьер-министра Индии Нарендры Моди. СМИт хотели узнать о том, планирует ли политик обсуждать с Моди возможность проведения саммита по мирному урегулированию в регионе. Кирби заметил, что много раз говорил о поддержке концепции, представленной киевским режимом. Эти пункты в Белом доме считают "справедливыми", поэтому любая заслуживающая доверия дискуссия по теме будет приветствоваться властями  США только  в том случае, если она будет "заслуживающей доверия и надежной".

Это означает, что должно начинаться с убежденности в суверенитете и территориальной целостности Украины, начинаться, по крайней мере, с обсуждения предложения из 10 пунктов, которое выдвинул президент Зеленский.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме ответили на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: белый дом, джон кирби, переговоры, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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