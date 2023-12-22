США не могут оценить, насколько предупреждения посольства в Москве связаны с терактом

В американской администрации сейчас не могут оценить, насколько связаны предупреждения посольства Вашингтона в Москве в начале марта с терактом, произошедшим на территории красногорского "Крокус Сити Холле". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox News сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный чиновник отметил, что важно получить больше сведений для того, чтобы сложить "паззл воедино" относительно обстоятельств трагедии, произошедшей в Московской области России.
Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение и эта атака связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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