Американский генерал отметил инновации, предложенные компанией SpaceX.

США назвали "предмет зависти" всего мира. Об этом в публикации для C4ISRNET заявил командующий Центром космических и ракетных систем ВВС США Джон Томпсон.

Космическая пусковая промышленность США — предмет зависти всего мира Джон Томпсон, американский генерал-лейтенант

Военный отметил, что на успех Вашингтона указывают успешные космические запуски, которые стали возможны благодаря инновациям компании Илона Маска SpaceX. Журналисты отметили, что Военно-воздушные силы США выбрали данного исполнителя для проведения пусков пятого и шестого спутников навигационной системы Global Positioning System. Согласно заключенному контракту, в миссии будет использоваться ракета-носитель Falcon 9.

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