США назвали "предмет зависти" всего мира. Об этом в публикации для C4ISRNET заявил командующий Центром космических и ракетных систем ВВС США Джон Томпсон.
Космическая пусковая промышленность США — предмет зависти всего мира
Джон Томпсон, американский генерал-лейтенант
Военный отметил, что на успех Вашингтона указывают успешные космические запуски, которые стали возможны благодаря инновациям компании Илона Маска SpaceX. Журналисты отметили, что Военно-воздушные силы США выбрали данного исполнителя для проведения пусков пятого и шестого спутников навигационной системы Global Positioning System. Согласно заключенному контракту, в миссии будет использоваться ракета-носитель Falcon 9.
ВВС США из-за SpaceX "победили" Россию.
Фото: Pixabay.com
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