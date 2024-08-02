Джейк Салливан рассказал о дискуссиях с Москвой.

Американская администрация при президенте Джо Байдене по ходу переговоров с российским руководством пришла к выводу, о том что ключом к началу процесса является освобождение отбывавшего пожизненное наказание на территории Германии гражданина РФ, известного под фамилией Красиков. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, на каком этапе власти США поняли этот момент. Спикер из Белого дома отметил, что решение было принято "по мере накопления" сведений, полученных во время обсуждений с Москвой.

Таким образом, по ходу этих переговоров мы пришли к выводу, что Красиков является ключом. Джейк Салливан, помощник главы США

Чиновника пресса также попросила подтвердить сведения о том, что условия сделки об обмене заключенными не предполагали "денежных обменов или ослабления санкций". Джейк Салливан позитивно высказался на этот счет.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now