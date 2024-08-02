Белый дом видит риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Джейк Салливан оценил убийство Исмаила Хании в Тегеране.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что на Ближнем Востоке сохраняются риски возникновения полномасштабной войны. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник отреагировал на информацию о том, насколько могут быть велики риски в регионе.

Мы были сосредоточены на попытках предотвратить большую войну. Риск существовал всегда, и он сохраняется сегодня, и мы считаем, что сейчас нам действительно нужно прилагать интенсивные усилия - через сдерживание, через предотвращение эскалации, через дипломатию. Джейк Салливан, помощник главы США

Журналисты спросили у спикера Белого дома о том, как убийство главы политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании повлияет на консультации с еврейским государством о режиму прекращения огня в секторе Газа и обмену заложниками. Джейк Салливан уточнил, что пока что рано говорить о том, как гибель мужчины скажется на переговорах, особенно в свете более широкой динамики развития событий.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now