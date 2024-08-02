США заявили о работе над освобождением еще одного осужденного в РФ американца

В Белом доме стремятся освободить из РФ Марка Фогела.

Американсая администрация при президенте Джо Байдене будет добиваться освобождения бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела, осужденного на российской территории за контрабанду наркотиков. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что власти США продолжают работать над тем, чтобы задержанные и уже осужденные за границей граждане страны вернулись домой к близким.

Мы также пытались освободить Марка Фогела и <...> будем активно продолжать это делать и ведем активное обсуждение того, как мы можем добиться его возвращения домой. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что Марк Фогел является преподавателем англо-американской школы в Москве. Ранее он был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года, как и его жена, иностранец обладал дипломатическим статусом. Мужчин задержали по прибытии в российскую столицу 14 августа 2021 года, куда он прилетел авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту "Шереметьево" при прохождении "зеленого коридора" пассажир был остановлен сотрудниками таможни. Причиной стала реакция на багаж американца со стороны служебных собак. В ходе контроля в сумках обнаружилась марихуана и гашишное масло.

США считают нынешний обмен заключенными с Россией самым сложным в истории.

Фото и видео: YouTube / Defense Now