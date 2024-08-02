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США считают нынешний обмен заключенными с Россией самым сложным в истории

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Джейк Салливан рассказал о том, как осуществлялся обмен между США и РФ.

В американской администрации считают осуществленный с российским руководством обмен заключенными самым сложным в истории между странами. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный специалист заметил, что сейчас глава государства Джо Байден совершает телефонные звонки с благодарностями с политическим лидерам, которые приняли участие в процессе. Речь идет о представителях германии, Норвегии, Турции и Словении.

Сегодня <...> мы осуществили один самых масштабных и определенно самый сложный обмен в истории, и Пол Уилан, Эван Гершкович... три гражданина США и один держатель грин-карты, наконец возвращаются домой.

Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, джейк салливан, обмен заключенными
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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