Белый дом: Индия не станет разрывать связи с Россией

Джейк Салливан оценил визит Моди в Москву.

Американская администрация при президенте Джо Байдене осознает, что Индия не намерена разрывать связи с Россией, однако Вашингтон хочет продолжить обсуждать эту тему с Нью-Дели. С таким утверждением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что США ведут с партнерами глубокий диалог, касающийся деталей и характера их двухсторонних отношений и как они видеоизменятся с течением времени. Сейчас Вашингтон стремится убедить Нью-Дели в том, что дальнейшее сотрудничество с Москвой и Пекином создаст в будущем для государства трудности.

Что касается наших отношений с Индией, мы видим невероятные возможности в сферах технологий, экономики, государственного управления и геополитики всего Индо-Тихоокеанского региона. И мы хотим углублять эти отношения как равные, как два суверенных государства. Джейк Салливан, помощник главы США

Дополнительно сотрудник Белого дома прокомментировал рабочий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, состоявшийся в начале июля. Джейк Салливан отметил, что более серьезным является вопрос о том, наблюдаются ли материальные свидетельства того, что Индия углубляет отношения с Россией в военной и технической сферах.

В Белом доме не знают, как приговор Гершковичу повлияет на переговоры по его обмену.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute