В Белом доме не знают, как приговор Гершковичу повлияет на переговоры по его обмену

Джейк Салливан прокомментировал ситуацию с задержанными в РФ американцами.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не знает, как вынесение российской судебной системой приговора журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по уголовному делу о шпионаже повлияет на позицию Москвы в переговорах по обмену иностранного гражданина. Однако сейчас власти США сфокусированы на достижении договоренности. С таким утверждением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Я не могу сейчас, сидя здесь, оценить, что может произойти, какова психология российского сознания в вопросе приговора и как это скажется на переговорах. Все, что я могу сказать, это то, что мы сфокусированы на этом. Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что американского журналиста признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам звключения в колонии строгого режима.

США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против Китая.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute