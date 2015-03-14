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В Белом доме не знают, как приговор Гершковичу повлияет на переговоры по его обмену

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Джейк Салливан прокомментировал ситуацию с задержанными в РФ американцами.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не знает, как вынесение российской судебной системой приговора журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по уголовному делу о шпионаже повлияет на позицию Москвы в переговорах по обмену иностранного гражданина. Однако сейчас власти США сфокусированы на достижении договоренности. С таким утверждением выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Я не могу сейчас, сидя здесь, оценить, что может произойти, какова психология российского сознания в вопросе приговора и как это скажется на переговорах. Все, что я могу сказать, это то, что мы сфокусированы на этом.

Джейк Салливан, помощник главы США

Напомним, что американского журналиста признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам звключения в колонии строгого режима. 

США могут в ближайшие недели ввести новые санкции против Китая.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: the wall street journal, белый дом, джейк салливан, эван гершкович
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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