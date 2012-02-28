США намерены выверять санкционную политику по Венесуэле на основании действий Мадуро

Карин Жан-Пьер оценила итоги президентских выборов в Венесуэле.

Американская администрация при президенте Джо Байдене намерена проводить свою санкционную политику против Венесуэлы, основываясь на действиях президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница подтвердила сведения о том, что власти США оценивают свои шаги против Каракаса после проведенных в южноамериканской республике выборов главы государства. Однако на сегодняшний момент спикер не смогла объявить ничего нового относительно ограничений ил запретов.

Мы продолжим выверять нашу санкционную политику в отношении Венесуэлы в свете общих интересов США, действий и бездействия Мадуро и его представителей, а также общего направления нашего более широкого двустороннего взаимодействия с Венесуэлой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television