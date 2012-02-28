Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с "Хезболлах"

Карин Жан-Пьер прокомментировала недавний воздушный удар Израиля.

В американской администрации при президенте Джо Байдене по-прежнему не считают неизбежными полномасштабные боевые действия, которые могут разразиться между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", несмотря на резкое обострение обстановки на государственной границе между еврейским государством и Ливаном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы не считаем, что полномасштабная война является неизбежной. Мы в это не верим. И мы считаем, что этого все еще можно избежать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с ливанской территории. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, в результате 12 детей погибли, еще около 30 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. Шиитское движение свою причастность к инциденту отрицает.

Белый дом не прокомментировал церемонию открытия ОИ-24.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television