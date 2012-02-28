Белый дом не прокомментировал церемонию открытия ОИ-24

Карин Жан-Пьер не прокомментировала пародию на "Тайную вечерю" в Париже.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не комментирует провокационную торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, а также развернувшуюся в связи с мероприятием общественную дискуссию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, видел ли глава государства фрагмент с церемонии, связанный с пародией на художественную работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Корреспондент заметил, что Джо Байден является христианином, а указанное представление "оскорбило миллионы христиан по всему миру".

Мне нечего сказать. Мне просто нечего сказать. Я ответила на вопрос. Мне больше нечего добавить. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом отрицает, что скрывал ухудшение состояния здоровья Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television