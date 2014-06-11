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Белый дом отрицает, что скрывал ухудшение состояния здоровья Байдена

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Карин Жан-Пьер вступила в перепалку с корреспондентом в Белом доме.

Американская администрация отрицает, что власти страны скрывали от общественности информацию об ухудшении состояния здоровья и умственных способностей главы государства Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Таким образом иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, приказывали ли представителям Белого дома "скрывать ухудшение" состояния здоровья у политика.

Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Сотрудница администрации добавила, что решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки было непростым Карин Жан-Пьер подчеркнула, что тот "сам обо всем расскажет" в своем вечернем обращении. 

Белый дом осуждает любое насилие в ходе пропалестинских акций в Вашингтоне.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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