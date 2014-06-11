Белый дом осуждает любое насилие в ходе пропалестинских акций в Вашингтоне

Карин Жан-Пьер прокомментировал недовольство со стороны американцев приездом в Вашингтон премьера Израиля.

Американская администрация осуждает насилие в любой форме на массовых акциях протеста против выступления премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница заметила, что граждане обладают правом на осуществление мирного протеста. Однако при этом митингующие не могут выходить за ограждения, которые устанавливались представителями правопорядка.

Мы уважаем право всех американцев протестовать и осуждаем любую форму насилия, связанную с протестами и уничтожением имущества. Мы осознаём, что это болезненный момент для многих сообществ, но, очевидно, мы продолжим осуждать насилие. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома указала СМИ на то, что не знает, наблюдает ли лидер США Джо Байден непосредственно за протестами, однако политик, "очевидно, в курсе происходящего".

Белый дом не считает, что Байден после выхода из гонки стал "хромой уткой".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television