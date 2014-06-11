Белый дом не считает, что Байден после выхода из гонки стал "хромой уткой"

Карин Жан-Пьер оценила будущее политика после ухода с поста главы США.

Американская администрация не считает, что глава страны Джо Байден после выхода из предвыборной гонки стал "хромой уткой", как на американском политологическом жаргоне именуются политические лидеры, лишенные дальнейших амбиций и просто досиживающие свой должностной срок на выборном посту. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы себя совершенно не рассматриваем в качестве "хромой утки" в этот период. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница добавила, что Джо Байден во время своего президентского срока ранее был невероятно успешен и сейчас намерен сделать все, что в его силах, ради борьбы на благо народа своей страны. Карин Жан-Пьер пояснила, что лидер Белого дома по-преднему остается верховным главнокомандующим и президентом, поэтому будет руководить США таким образом, которым сочтет правильным.

Белый дом назвал смехотворными утверждения о возможной отставке Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television