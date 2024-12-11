США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию

Дональд Трамп указал на значительные запасы углеводородов в стране.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Иностранные чиновники вышли к СМИ по результатам рабочих переговоров в Вашингтоне. Иностранный политик указал, что Белый дом достиг важной договоренности в области энергетики с Нью-Дели. Эта мера обеспечит миллионы индийцев безопасной, чистой и доступной электроэнергией.

Индия также реформирует свое законодательство, чтобы поприветствовать американские ядерные технологии, которые находятся на самом высоком уровне, на индийском рынке. Думаю, нам предстоит обсудить очень важные вопросы. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что у США есть запасы нефти и газа, превышающие показатели любой другой страны на планете. При этом у Индии фиксируются определенные потребности в углеводородах. Также стороны обсуждают торговые вопросы. В скором времени станет известно заключении крупных торговых сделок.

Трамп заявил, что БРИКС "умер" после его угроз ввести пошлины.

Фото и видео: Белый дом