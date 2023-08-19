  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:19
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей

0 0

Джейк Салливан рассказал о саммите "Япония-Южная Корея-США".

Американские власти планируют проводить трехсторонние саммиты с Японией и Южной Кореей ежегодно для активизации сотрудничества в сфере безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что открывается новая эра, а власти США гарантируют, что эта эта будет продолжаться.

Это означает придание регулярности встречам между нашими лидерами и высокопоставленными должностными лицами с тем, чтобы они проходили на ежегодной основе для обсуждения широкой повестки, включающей вопросы безопасности, технологий, региональной стратегии, экономического сотрудничества.

Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В пятницу 19 августа на территории  резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: белый дом, джейк салливан, южная корея, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии