США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей

Американские власти планируют проводить трехсторонние саммиты с Японией и Южной Кореей ежегодно для активизации сотрудничества в сфере безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что открывается новая эра, а власти США гарантируют, что эта эта будет продолжаться.
Это означает придание регулярности встречам между нашими лидерами и высокопоставленными должностными лицами с тем, чтобы они проходили на ежегодной основе для обсуждения широкой повестки, включающей вопросы безопасности, технологий, региональной стратегии, экономического сотрудничества.
Джейк Салливан, сотрудник Белого дома
В пятницу 19 августа на территории резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.
Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву.
Фото и видео: YouTube / The White House
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