США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей

Джейк Салливан рассказал о саммите "Япония-Южная Корея-США".

Американские власти планируют проводить трехсторонние саммиты с Японией и Южной Кореей ежегодно для активизации сотрудничества в сфере безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник заметил, что открывается новая эра, а власти США гарантируют, что эта эта будет продолжаться.

Это означает придание регулярности встречам между нашими лидерами и высокопоставленными должностными лицами с тем, чтобы они проходили на ежегодной основе для обсуждения широкой повестки, включающей вопросы безопасности, технологий, региональной стратегии, экономического сотрудничества. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В пятницу 19 августа на территории резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.

Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву.

Фото и видео: YouTube / The White House