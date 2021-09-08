Байден продолжает обсуждать с Зеленским поставки ATACMS Киеву

Джейк Салливан рассказал о том, что решение по данному виду оружия в США еще не принято.

Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, однако решение на этот счет еще не принято в американской администрации при президенте Джо Байдене. Такое мнение огласил на форуме по безопасности, организованном в штате Колорадо Аспенским институтом, помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Передадим мы в конечном счете или нет ATACMS - решать президенту. Он говорил об этом с президентом Зеленским. Они продолжают вести этот разговор. Не хочу вас разочаровывать, но никакого объявления у меня сегодня нет. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute