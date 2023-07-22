В Белом доме не стали отвечать, пора ли признать, что "Северный поток" взорвал Киев

Джейк Салливан считает, что нельзя говорить о диверсии до того, как будут оглашены данные национальных расследований.

Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ушел от прямого ответа на вопрос журналиста о том, пора ли уже Белому дому и Пентагону признать, что диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" организовал киевский режим. Такой вопрос гостю из администрации США сделал ведущий мероприятия, проводимого в рамках форума по безопасности от Аспенского института в штате Колорадо. Модератор панели Эдвард Люс (редактор отдела американских новостей и колумнист газеты Financial Times) объявил о том, что в мире уже все знают о том, что украинцы провели эти преступления, хотя Вашингтон по понятным причинам официально этого не признает.

Как вы знаете, в разных странах Европы продолжаются расследования. Я бы в самую последнюю очередь стал выступать перед расследованиями наших европейских союзников. Мы посмотрим, к каким выводам они придут. Джейк Салливан, помощник главы США

Помощник Байдена сообщил, что США не стремятся к смене власти в России.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute