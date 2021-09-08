Помощник Байдена сообщил, что США не стремятся к смене власти в России

Джейк Салливан рассказал о том, что США не занимаются внутренними делами России.

Усилия американской администрации при президенте Джо Байдене направлены на помощь украинским властям, а не на смену власти в России. С подобным утверждением выступил в пятницу 21 июля на форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом в штате Колорадо, помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Эксперт пояснил, что внутренними политическими делами в России следует заниматься представителям общественности страны, а не американским специалистам.

Как вы понимаете, не нам сидеть и строить планы смены режима в Москве. Мы ясно дали понять, что наши усилия направлены не на это. Наши усилия направлены на поддержку Украины, чтобы она могла быть как можно более успешной на поле боя. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан добавил, что власти США считают своей задачей обеспечивать вместе с международными союзниками и партнерами ВСУ инструментами, средствами, поддержкой.

Белый дом: отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute