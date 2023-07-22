Белый дом: отсутствие диалога США и КНР по ядерному оружию играет дестабилизирующую роль

Джейк Салливан призвал Китай к ответственности ядернвых держав.

Американская администрация при президенте Джо Байдене убеждена в том, что отсутствие диалога по ядерным вооружениям между Китаем и США играет дестабилизирующую роль. В связи с этим Вашингтон призывает Пекин начать такие переговоры. Такое мнение огласил на форуме по безопасности, организованном в штате Колорадо Аспенским институтом, помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Гость мероприятия напомнил о том, что Москва и Вашингтон поддерживали диалог, который касался стратегических атомных запасов даже в свои самые сложные периоды истории , включая и холодную войну. Власти страны надеются, что в какой-то момент КНР решит присоединиться к такой деятельности, так как речь идет о базовой ответственности ядерных держав.

У нас этого нет с Китаем. И это по своему существу играет дестабилизирующую роль. Нам нужно сгенерировать это посредством интенсивного диалога между США и КНР. США остаются фундаментально доступными для этого диалога. Джейк Салливан, помощник главы США

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute