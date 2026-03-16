В Белом дома раскрыли, во сколько казне США обошлось нападение на Иран

Кевин Хассет рассказал о том, что у США хватит денег на войну с Ираном.

Американское нападение на иранскую территорию обошлась федеральному бюджету в 12 миллиардов долларов на данный момент. Соответствующее заявление сделал местный руководитель национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. Иностранный чиновник выступил с такими данными в эфире телеканала CBS News. Эксперт добавил, что у вашингтонской администрации остается достаточное количество согласованных денежных средств для того, чтобы продолжать проводить операцию на Ближнем Востоке. Однако, если власти будут нуждаться в дополнительных ассигнованиях, то профильные структуры обратятся с запросом к Конгрессу США.

Последняя цифра, о которой меня информировали: 12 миллиардов. 12 миллиардов - это столько, сколько мы потратили на данный момент. Кевин Хассет, эксперт

Напомним, что США и Израиль с 28 февраля начали наносить ракетные удары по объектам на территории Ирана, в том числе по столице Тегерану. В СМИ указали на разрушения и гибель мирных жителей. В качестве ответной реакции Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской земле, а также по военным объектам США размещенным на Ближнем Востоке.

"Россия сильна, Украина — слаба": Трамп разочаровал Мерца в Белом доме.

