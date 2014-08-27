Канцлер ФРГ приехал с картами и графиками, чтобы убедить США усилить давление на Москву, но не нашёл понимания.

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 3 марта ясно дал понять, что, по его мнению, конфликт на Украине развивается в пользу России. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Немецкий канцлер отправился в Белый дом спустя три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц привёз с собой карты и графики, рассчитывая убедить американского лидера усилить давление на Россию. Однако, по данным собеседников FT, Трамп не проявил особого интереса к детальному обсуждению ситуации вокруг украинского конфликта.

Более того, президент США выразил уверенность, что Украина ослабевает, в то время как Россия сохраняет свою мощь . Встреча не дала никаких оснований предполагать, что Вашингтон готовится увеличивать давление на Москву.

Европейские дипломаты отмечают, что эскалация на Ближнем Востоке серьёзно отвлекла политическое внимание Вашингтона от Украины, и один из них назвал это "катастрофой для ЕС и Киева". Кроме того, европейских союзников предупредили о возможных задержках в поставках американского оружия, особенно систем ПВО, поскольку США теперь отдают приоритет заказчикам с Ближнего Востока.

