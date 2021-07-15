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США начали в Австралии крупные военные учения Talisman Saber

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В Пентагоне раскрыли подробности маневров.

США начали в Австралии крупные военные учения Talisman Saber. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Чиновник уточнил, что в маневрах будут задействованы военнослужащие из США, Великобритании, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии. Места наблюдателей отданы Франции, Германии, Индонезии и Индии.

Учения будут проходить с 14 июля и до середины следующего месяца. В них примут участие более 17 тыс. человек.

Джон Кирби, пресс-секретарь Минобороны США

Во время тренировок военные отработают высадку десанта, а также проведены наземные, воздушные и морские операции. Мероприятия призваны улучшить подготовку сил союзников и военную координацию Вашингтона.

В Пентагоне пообещали помочь Афганистану с ремонтом вертолетов Ми-17.

Видео: Youtube/Defense Flash News

Теги: talisman saber, австралия, военные учения, джон кирби, пентагон
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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