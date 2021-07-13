Джон Кирби оценил шансы Кабула на противостояние боевикам после вывода американских войск из региона конфликта.

В Пентагоне пообещали помочь Афганистану с ремонтом вертолетов Ми-17. Такое заявление на регулярном брифинге для журналистов сделал официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. По данным чиновника, Вашингтон также передаст партнерам с Ближнего Востока 37 боевых вертолетов Blackhawk. Эти средства будут использоваться для борьбы с членами "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Представитель Пентагона ответил на вопрос о том, сможет ли режим Кабула самостоятельно справиться с угрозой без поддержки США.

Мы договорились, что поможем отремонтировать значительную часть вертолетов Ми-17. Мы также передадим им 37 вертолетов Blackhawk. Это больше, чем у них сейчас есть, так что мы более чем в два раза увеличим их флот вертолетов. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что американский лидер Джо Байден объявил о полном выводе войск США и международной коалиции до 31 августа. Белый дом решил завершить самую продолжительную зарубежную военную миссию в истории страны.

Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США.

Видео: YouTube / Tetova News