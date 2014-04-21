ВВС США разместили бомбардировщики около северных российских границ.

США начали угрожать России "конфискацией" Арктики. Американские военные назвали цель отправки собственных самолетов-бомбардировщиков к северным границам России. По данным телеканала CNN, в Норвегии Вашингтон разместил четыре B-1B Lancer. Таким поведением военные хотят показать Москве силу и готовность обеспечивать беспрепятственное использование региона любой заинтересованной стороной.

Командование ВВС США заявило о том, что американские стратегические бомбардировщики стали ближе к российским границам и важному стратегическому региону. Военные уточнили, что это должно стать сигналом для РФ.

В-1 продемонстрируют, что они будут защищать союзников против любой российской агрессии. Четыре бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США и около 200 сотрудников ВВС дислоцируются на авиабазе Орланд в Норвегии, и в течение следующих трех недель начнутся миссии за Полярным кругом и в международном воздушном пространстве у северо-запада России заявление ВВС США

Эксперты полагают, что такие действия со стороны США могут быть расценены как враждебные. Однако Россия будет готова атаковать любые самолеты и корабли, если они пересекут государственную границу или создадут угрозу для безопасности страны.

В США показали "конец света".

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