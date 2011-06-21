Турмуд Хейер считает, что страны могут схлестнуться вблизи Осло.

Названо поле битвы в возможной войне России и США. Об этом сообщили журналисты из издания NRK со ссылкой на заявление подполковника Турмуда Хейера. Военный уверен, что этим местом может стать Норвегия, так как американцы все больше ""хозяйничают на норвежской земле". Спикер напомнил о том, что стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer будут размещены на местной базе Эрланн.

Хейер считает, что основной вектор политики Запада должен быть акцентирован не на сдерживании Москвы, а на неких успокаивающих обстановку мерах

В интересах Норвегии — как-то уравновесить США на западе и Россию на востоке Турмуд Хейер, норвежский военный

Военный считает, что открытый вооруженный конфликт между двумя противниками можно будет назвать для Осло катастрофическим. Ранее глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен говорил о том, что Москва в открытую конфронтует с Западом, что влияет на безопасность стран-союзниц.

Норвегия продлила ограничения из-за пандемии до середины февраля.

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