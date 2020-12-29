Испанский журналист напомнил об эксперименте, который советские исследователи провели в 70-ых годах.

В Норвегии пожаловались на вторжение "красной армии Сталина". Об этом рассказал корреспондент испанской газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос со ссылкой на жителей иностранного государства. Автор сравнил вторжение камчатских крабов с оккупацией Норвегии немецкой армией во время ВТорой мировой войны.

Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "красной армии Сталина материал La Vanguardia

Журналист уточнил, что в 70-ых годах прошлого века советские ученые запустили на территорию Мурманска и Кольского полуострова крабов в рамках эксперимента. Камчатские крабы не только смогли прижиться, но и далее мигрировать на территорию Норвегии, до Лофотенских островов.

По словам автора статьи, сейчас ракообразные создают серьезные проблемы для местного населения. Они рвут клешнями сети норвежцев. Также претензии высказывают и защитники окружающей природы. По словам биологов, колонии крабов поедают мидии, моллюски, планктон и других обитателей морского региона. Этим они нарушают баланс экосистемы.

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